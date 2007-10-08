У Януковича з Тимошенко розмова вийшла короткою

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ провів коротку зустріч з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні після зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами партій, що пройшли до парламенту за результатами дострокових виборів.

«У нас відбулася коротка розмова, відбулася і публічна дискусія. Я вважаю, що ця дискусія триватиме якийсь час, і, врешті-решт, ми все ж таки порозуміємося з приводу того, як жити в нашій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.