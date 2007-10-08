Тимошенко назвала посади, які вона готова віддати Януковичу

Блок Юлії Тимошенко та Блок “Наша Україна – Народна самооборона” у разі формування демократичної коаліції в парламенті вважають за доцільне віддати посаду одного з віце-прем’єр-міністрів представникам опозиції. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО після зустрічі Президента Віктора Ющенка з представниками політичних сил, які перемогли на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що права опозиції, як в майбутньому парламенті, так і в органах виконавчої влади, мають бути значно розширені.

Зокрема, за її словами, БЮТ та НУ-НС виступають за те, аби віддати представнику опозиції посаду голови Рахункової палати, ряд посад голів парламентських комітетів та одну з посад віце-прем’єр-міністра.

Крім того, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ та НУ-НС вважають за можливе віддати представникам опозиції посади заступників міністрів, заступників голів облдержадміністрацій.

«Опозиція набуде значно ширших прав», - заявила лідер БЮТ.

Також, за її словами, БЮТ та НУ-НС вважають за доцільне, аби в наглядових радах державних підприємств також були присутні представники опозиції.

«Ми будемо першою владою, яка нічого не буде приховувати від опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу, лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО наголосив, що опозиції будуть віддані посади заступників міністрів, навіть у силовому блоці уряду.

«Таким чином опозиція матиме доступ до абсолютно всієї інформації», - сказав він.