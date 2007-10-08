Симоненко: все звелося до чергового «давайте жити дружно!»

Подальші консультації щодо формування коаліції будуть проводитися без участі Президента. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО після консультацій у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому П.СИМОНЕНКО наголосив, що мета сьогоднішньої зустрічі у Президента була незрозумілою.

«Навіщо було запрошувати, якщо самі не визначилися», - сказав лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, на даний момент усі наміри БЮТ та НУ-НС сформувати демократичну коаліцію є лише виключно на рівні заяв.

«Тому ця зустріч у Президента звелася до чергового «давайте жити дружно!», - сказав лідер КПУ.

Він також зазначив, що мову про формування коаліції має вести не Президент, а політичні сили, які пройшли до парламенту.

П.СИМОНЕНКО також наголосив, що сьогодні під час зустрічі у глави держави БЮТ та НУ-НС не заявили про свою готовність сформувати коаліцію.

«Стає очевидним, що вони повторюють той самий шлях, який був у 2006 році», - сказав він.

Він також запевнив, що протягом найближчих днів консультації між політичними силами щодо формування коаліції продовжуватимуться.

«Але все це буде відбуватися без Президента, і він не матиме до цього жодного відношення», - сказав лідер КПУ.