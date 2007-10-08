Луценко чекає паса від Литвина

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО підтверджує готовність НУ-НС та БЮТ запросити Блок Литвина до участі у формуванні коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення зустрічі представників партій-переможців на парламентських виборах з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що Блок Литвина отримав пропозиції щодо формування коаліції і зараз «м’яч знаходиться на його полі». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, всі питання зараз треба адресувати до лідера блоку Володимира ЛИТВИНА.

Лідер НУ-НС також додав, що його політична сила та БЮТ мають не тільки теоретичну, а й практичну можливість сформувати коаліцію у парламенті.