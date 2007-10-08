Донецькі соціалісти підшукали заміну Морозу

Донецька міська організація Соціалістичної партії України виступила з ініціативою проведення партійного з`їзду і заміни її лідера Олександра МОРОЗА на Василя ВОЛГУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві міського бюро СПУ "щодо сучасної ситуації з розвитком СПУ в Україні". Заява підписана першим секретарем міськкому СПУ, депутатом облради Олександром ІВАЩЕНКОМ.

"Базовим партійним організаціям порушити питання про заміну керівництва партії: на зміну сучасному управлінському апарату повинні прийти молоді і активні керівники, які краще відчувають потреби партії, зможуть вдихнути в партію нове життя", - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що "Донецька міська організація СПУ вважає, що партія може це зробити на чолі з Василем Олександровичем ВОЛГОЮ". На думку донецьких соціалістів, саме В.ВОЛГА "зможе вивести партію з кризи недовір`я з боку суспільства, відновити керівні органи СПУ, зробити управління партією прозорішим і зрозумілішим для більшості членів організації". У заяві наголошується, що "СПУ із сучасними методами управління не має перспектив розвитку і виконання своїх статутних і програмних основ".

"Відчуття незрозумілості дій що розвитку партії, відсутність цілісного сприйняття цілей, завдань і перспектив СПУ з боку партійного керівництва, яке виникає в регіональних відділеннях СПУ, також не сприяє нормальній роботі партії", - зазначають донецькі соціалісти.

Вони також наголошують, що "система ухвалення рішень керівництвом СПУ залишається закритою і незрозумілою для простих членів партії, рішення ухвалюються без урахування думок базових партійних організацій".

Донецька міська організація СПУ пропонує всім парторганізаціям "провести збори і надати свої пропозиції з реформування існуючої системи управління партії на зрозумілішу і простішу для рядових членів партії", а також "розглянути можливість проведення позачергового з`їзду СПУ".

"Сучасна ситуація, яка склалася в Соцпартії України, може призвести до цілковитого занепаду партії, якщо своєчасно не зреагувати і не ухвалити відповідні організаційні і кадрові рішення на позачерговому з`їзді партії", - переконані донецькі соціалісти.