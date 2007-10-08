Шкіль: ідею Ющенка можна обговорити, але поки що не можна виконати

Ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо підпорядкування йому всього силового блоку уряду можна сприймати як пропозиції, які мають бути обговорені під час внесення змін до Конституції України, оскільки в нині діючому Основному законі цього не передбачено.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН кандидат у народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко Андрій ШКІЛЬ.

Він нагадав, що для цього необхідно не менше ніж 300 голосів народних депутатів України. За словами А.ШКІЛЯ, те ж саме можна сказати стосовно повноважень Кабінету міністрів України - для їх перегляду також необхідне внесення змін до Конституції.

А.ШКІЛЬ вважає, що такі пропозиції “очікувані, і над ними будуть працювати в БЮТ і визначатися щодо них”. При цьому він зазначив, що “процеси законодавчої діяльності це одне, а процес формування більшості - це трохи інше”. А.ШКІЛЬ переконаний, що всі ці питання мають вирішуватися в переговорному процесі “з усіма позитивами і негативами”. Він також висловив переконання, що демократична коаліція у Верховній Раді буде сформована, незважаючи на те, що все “йде не дуже гладко”.

Відповідаючи на запитання, чи не спрямовані пропозиції В.ЮЩЕНКА на мінімізацію впливу Юлії ТИМОШЕНКО в разі обрання її прем’єр-міністром України, А.ШКІЛЬ зазначив, що “тут немає що мінімізувати, оскільки є Конституція України, де виписані повноваження уряду”. Тому, наголосив він, можна говорити лише про можливість змін до Конституції України. А.ШКІЛЬ також зазначив, що в даній ситуації можна лише повторити відомий вислів - “закон суворий, але це закон”.