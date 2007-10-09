ЦВК чекає один-єдиний протокол

До ЦВК на вечір понеділка не надійшов один-єдиний протокол територіальної виборчої комісії

Очікують, що останній протокол із округу № 1 у Симферополі надійде до Центральної виборчої комісії у вівторок, повідомляє Радіо Собода.

Наразі Центрвиборчком розглянув 224 протоколи з територіальних виборчих округів.

Раніше в понеділок заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що офіційні результати дострокових парламентських виборів встановлять не раніше, ніж за тиждень.

За його словами, наразі немає судових рішень, які б забороняли встановлювати результати виборів, хоча в судах триває розгляд скарг щодо результатів голосування в окремих округах.

За попередніми результатами голосування, до парламенту проходять Партія регіонів, БЮТ, «Наша Україна – Народна самооборона», КПУ та Блок Литвина.

Дострокові вибори до Верховної Ради відбулися 30 вересня.