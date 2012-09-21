Тігіпко каже, що прапори ПР на стовпах - робота проти партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко заявив учора на прес-конференції в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів про законність того, що в Одесі й області співробітники МНС за допомогою пожежної техніки розвішують прапори ПР на ліхтарних стовпах, а також, що прапори ПР розвішені на державних установах, банках, сільрадах.

«Законно це чи ні, хай вирішують юристи. Але якщо хтось порушує, то це погано. Менше всього порушення потрібні Партії регіонів», - заявив С.Тігіпко.

За його словами, «Партії регіонів зовсім це не потрібно, оскільки за даними міжнародних соціологічних досліджень розрив між Партією регіонів і Об'єднаною опозицією приблизно в 7 відсотків».

«Якщо сьогодні хтось порушує, це буде зафіксовано. Це робота проти Партії регіонів», - додав С.Тігіпко.