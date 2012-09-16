Тігіпко зрозумів, що опозиція - це теж Україна

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, політик висловив упевненість, що Партія регіонів здобуде перемогу на парламентських виборах.

«Партія регіонів достатньо впевнено себе почуває. Ми стежимо за рейтингами. За останніми даними соціологічного опитування компанії GFK, Партія регіонів має перевагу у сім відсотків над об’єднаною опозицією. Переконаний, що ми здобудемо перемогу», - заявив С.Тігіпко.

«Ми абсолютно готові до співпраці. Я згадую слова Шарля де Голля, який сказав, що опозиція – це теж Франція. І я вважаю, що такий принцип можна застосувати і в Україні. Опозиція – це теж Україна, і ми готові до конструктивної розмови», - зазначив політик.

Разом з тим С.Тігіпко зауважив, що «коли до влади прийде нинішня опозиція і втілить план щодо реформи системи влади, який розбалансує владну вертикаль, то це негативно позначиться на економіці країни та соціальних стандартах».

«Може повторитися ситуація 2009 року, коли купівельна спроможність людей значно знизилась», - висловив побоювання заступник лідера партії влади.