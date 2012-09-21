Медведчуку також купили «щасливих українців» в міжнародному фотобанку

Про це у блозі на "Українській правді" повідомляє журналіст Олександр Аргат.

"Сфотографувати місцевих реальних прихильників (та ще й молодих і усміхнених) виявилося проблемою і для "Українського вибору" Віктора Медведчука", - пише журналіст.

Так з'ясувалося, що щасливі обличчя були куплені в міжнародному фотобанку.

"Правда цим молодятам вже до того довелося "попрацювати обличчям" у ряді інших проектів", - написав Аргат.

Зокрема дана пара рекламувала вже і астрологів, і дантистів у Росії та у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що фото зі "щасливими людьми" з білборда Партії регіонів куплені в фотобанку США. Пізніше в ПР підкорегували цю інформацію повідомленням, що фотографія куплена у фотобанку Росії.