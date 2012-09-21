Третьяков хоче припинити практику, коли з бюджету Києва забираються мільярди

Політик назвав такий стан справ прямим наслідком відсутності в українській столиці місцевого самоврядування, безпосереднім підпорядкуванням голови КМДА Банковій, яка розпоряджається міським бюджетом по своєму розумінню, не рахуючись з думкою киян.

«Це абсурдно, коли в діловому центрі країни бюджет виконується лише на 87%, - сказав Олександр Третьяков. - Практику, коли з бюджету міста забираються мільярди до держбюджету, треба припинити. Кошти потрібно спрямовувати на програми модернізації, це дозволить досягти того, що з кожним роком бюджет міста буде рости значними темпами».

Окремо політик зупинився на тому, що нинішня влада забирає з бюджету міста 50% зароблених коштів. «Це ненормальна практика, - заявив депутат, - 7 мільярдів гривень повинні залишатися в бюджеті міста, а не йти у державну скарбницю. Тому першочерговим моїм завданням у парламенті нового скликання буде внесення змін до бюджетного кодексу».

«Якщо ці кошти залишатимуться в бюджеті столиці, на них можна буде запустити програми модернізації ЖКГ, транспортної інфраструктури, багато соціальних проектів, - вважає Олександр Третьяков. - А питання про підвищення комунальних тарифів можна буде відкласти, як мінімум, до поліпшення економічної ситуації в країні».

Також політик висловив намір домагатися того, щоб влада щоквартально звітувала перед киянами про виконання бюджету.