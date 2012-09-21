З ОВК №218 продовжують надходити сигнали про порушення

Сьогодні, за інформацією довіреної особи, о 17.00 мало відбутися жеребкування кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

«Втім, о 17.00 голова ОВК оголосив, що електронна система «Вибори» не працює, - сказав Ігор Романюк журналістам. - Тому у комісії не було можливості до початку жеребкування сформувати списки, які формуються в цій системі. Голова запропонував зробити перерву, поки система «Вибори» запрацює».

Парадокс полягає в тому, що перерва може тривати до 24.00 чи навіть до завтрашнього дня, але ж, згідно до закону, пояснив Романюк, жеребкування має відбутися сьогодні, адже 21 вересня – останній день для проведення жеребкування.

«Схоже, що ОВК №218 прагне послідовно зробити всі можливі порушення виборчого законодавства, які тільки можна вигадати», - резюмував Ігор Романюк.

Нагадаємо, що сьогодні опозиційний депутат Олександр Третьяков заявив, що члени окружної виборчої комісії по округу № 218 свідомо стали на шлях співучасті у майбутній фальсифікації результатів народного волевиявлення.

«Свідомо, відкрито, після попередження про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства, члени ОВК незаконно ухвалили рішення про реєстрацію подань 24-х суб’єктів виборчого процесу», - сказав політик.

«Вночі з 18 на 19 вересня, після того, як сплив термін подання документів, 24 суб’єкти виборчого процесу зареєстрували свої подання в ОВК, - пояснив журналістам ситуацію в ОВК №218 Олександр Третьяков. – 20-го вересня на засіданні окружної виборчої комісії, члени ОВК фактично легалізували це порушення закону. Таким чином, замість того, щоб припинити фальсифікації в зародку, члени ОВК запустили цей механізм на окрузі № 218. Для чого це робиться? Очевидно, що певним силам вигідно, щоб «потрібні» партії мали більше шансів під час жеребкування. Це в свою чергу дасть їм змогу провести до ДВК сотні «своїх» людей, що вказує на підготовку масштабних фальсифікацій».