З реєстрацією домену для відеотрансляції з виборів виникли складнощі
Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила рішення про зміну доменного імені веб-сайту для трансляції відеозображення під час голосування на виборах до Верховної Ради 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатом розгляду звернення приватного акціонерного товариства "Сітронікс інформаційні технології Україна", яка є виконавцем робіт з встановлення системи відеоспостереження.
У зверненні, зокрема, компанія-виконавець повідомляла про технічну неможливість своєчасно зареєструвати визначене раніше доменне ім'я http://vybory2012.ua.
Таким чином, згідно з рішенням ЦВК, для забезпечення трансляції перебігу голосування у мережі Інтернет буде зареєстроване простіше для реєстрації доменне ім'я http://vybory2012.gov.ua.
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Як повідомляв УНІАН, системи відеоспостереження на виборчих дільницях повинні бути будуть встановлені до 17 жовтня, в цей же день ключі від шаф з устаткуванням повинні бути передані головам комісій під підпис.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України функції охорони системи відеоспостереження покладені на органи Міністерства внутрішніх справ.