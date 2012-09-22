З реєстрацією домену для відеотрансляції з виборів виникли складнощі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатом розгляду звернення приватного акціонерного товариства "Сітронікс інформаційні технології Україна", яка є виконавцем робіт з встановлення системи відеоспостереження.

У зверненні, зокрема, компанія-виконавець повідомляла про технічну неможливість своєчасно зареєструвати визначене раніше доменне ім'я http://vybory2012.ua.

Таким чином, згідно з рішенням ЦВК, для забезпечення трансляції перебігу голосування у мережі Інтернет буде зареєстроване простіше для реєстрації доменне ім'я http://vybory2012.gov.ua.

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Як повідомляв УНІАН, системи відеоспостереження на виборчих дільницях повинні бути будуть встановлені до 17 жовтня, в цей же день ключі від шаф з устаткуванням повинні бути передані головам комісій під підпис.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України функції охорони системи відеоспостереження покладені на органи Міністерства внутрішніх справ.