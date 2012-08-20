Спостерігачі «Опори» обіцяють порахувати кожного виборця
Спостерігачі Громадянської мережі "Опора" рахуватимуть кожного виборця, який прийде на дільницю голосувати на парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила координатор виборчих програм Громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська на прес-конференції у Хмельницькому.
За її словами, це робитиметься для того, аби влада штучно не збільшувала реальну явку виборців.
“Відкрию вам секрет: на виборчих дільницях будуть присутні по два наших спостерігачі, яким плануємо закупити недорогі спеціальні кнопочки, як у стюардес, для підрахунку кількості виборців”, - заявила координатор виборчих програм ГМ “Опора”. Вона також підкреслила: "Для контролю явка не менш важлива, ніж сам результат виборів”.
Також О.Айвазовська висловила думку, що замість встановлення на виборчих дільницях камер відеоспостереження доцільніше було б запровадити стенографування засідань окружних виборчих комісій (ОВК).
“Відеоспостереження у приміщенні ОВК, де часто на підвіконнях сидять люди і щось домальовують в протоколах, є неефективним. Юридичних наслідків воно практично не тягне. Щоправда, у виборчому законі зазначено, що за подібні вчинки передбачене покарання у вигляді 6 років ув’язнення. Як правило, все закінчується круговою порукою, а факт фальсифікації не доводиться. На мою думку, більше ефекту дало би запровадження стенографування засідань ОВК”, - сказала О.Айвазовська.
Вона також висловила сумнів, що партія влади впорається за два місяці з облаштуванням цих камер відеоспостереження. "Адже тут слід брати до уваги налаштування Інтернету на виборчих дільницях, передачу даних на ЦВК, контроль за апаратурою… Це цілий комплекс і наразі ми не бачимо практичних дій з боку влади”, - наголосила О.Айвазовська.