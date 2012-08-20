Спостерігачі «Опори» обіцяють порахувати кожного виборця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила координатор виборчих програм Громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська на прес-конференції у Хмельницькому.

За її словами, це робитиметься для того, аби влада штучно не збільшувала реальну явку виборців.

“Відкрию вам секрет: на виборчих дільницях будуть присутні по два наших спостерігачі, яким плануємо закупити недорогі спеціальні кнопочки, як у стюардес, для підрахунку кількості виборців”, - заявила координатор виборчих програм ГМ “Опора”. Вона також підкреслила: "Для контролю явка не менш важлива, ніж сам результат виборів”.

Також О.Айвазовська висловила думку, що замість встановлення на виборчих дільницях камер відеоспостереження доцільніше було б запровадити стенографування засідань окружних виборчих комісій (ОВК).

“Відеоспостереження у приміщенні ОВК, де часто на підвіконнях сидять люди і щось домальовують в протоколах, є неефективним. Юридичних наслідків воно практично не тягне. Щоправда, у виборчому законі зазначено, що за подібні вчинки передбачене покарання у вигляді 6 років ув’язнення. Як правило, все закінчується круговою порукою, а факт фальсифікації не доводиться. На мою думку, більше ефекту дало би запровадження стенографування засідань ОВК”, - сказала О.Айвазовська.

Вона також висловила сумнів, що партія влади впорається за два місяці з облаштуванням цих камер відеоспостереження. "Адже тут слід брати до уваги налаштування Інтернету на виборчих дільницях, передачу даних на ЦВК, контроль за апаратурою… Це цілий комплекс і наразі ми не бачимо практичних дій з боку влади”, - наголосила О.Айвазовська.