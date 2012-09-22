Регіонал каже, що Власенко і Кірш самі себе зеленкою обливають

Про це політик заявив в ефірі телеканалу ТВі, пише gazeta.ua.

"Власенко навіть купається в цій зеленці", - зазначив Святаш.

"Що стосується Кірша, то у нього півтора або два відсотки рейтинг на окрузі. Кому він потрібен?" - наголосив "регіонал".

Він переконаний, що і Власенко, і Кірш самі влаштували проти себе замахи.

"Ви знаєте, у нас дуже люблять самі себе ображати, а потім казати: нас влада б`є. Кому цей Кірш потрібен? Нікому він, окрім самого себе... І нічого більше, ніж зробити на себе замах, як Власенко робив, він не може зробити. Тому це все дурня", - підсумував Святаш.

Нагадаємо, у Харкові зеленкою неодноразово обливали захисника екс-прем'єра і лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко Сергія Власенка, а нещодавно такій самій атаці був підданий кандидат в народні депутати Олександр Кірш.

