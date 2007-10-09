ЦВК отримала протоколи всіх дільничних комісій закордонного округу

Центральна виборча комісія отримала протоколи всіх 115 дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу про підсумки голосування на дострокових виборах народних депутатів України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, Комісія в режимі засідання продовжувала прийом та опрацювання протоколів окружних виборчих комісій (ОВК) про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів.

Загалом до кінця дня 8 жовтня опрацьовано 224 протоколи окружних виборчих комісій.

Цього ж дня на засіданні Центральна виборча комісія, відповідно до частини першої статті 94 виборчого закону, прийняла, розглянула та оголосила протоколи 115 дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу про підсумки голосування на закордонних виборчих дільницях та повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих засобами технічного зв’язку.

Оскільки відповідно до виборчого закону особі, зареєстрованій народним депутатом України, ЦВК не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка, то Комісія своєю постановою встановила зразок тимчасового посвідчення народного депутата України (Верховна Рада України VІ скликання). А не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги ЦВК видає йому посвідчення народного депутата України та нагрудний знак. Як відомо, їх зразки Комісією було встановлено раніше.

Крім того, ЦВК прийняла рішення про погашення невикористаних виборчих бюлетенів з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, виготовлених для забезпечення голосування громадян України на виборчих дільницях № 56, 66, 126, 136, 152, 153, 154, 155 територіального виборчого округу № 8, у кількості 748 штук. Це має бути здійснено шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Про факт погашення буде складено відповідний акт.