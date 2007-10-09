Мороз знайшов крайніх

Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз звинувачує у поразці своєї політичної сили лідерів регіональних організацій СПУ.

"Якщо на конкретній ділянці не забезпечений необхідний результат - то це наслідок роботи цього партійного комітету. І говорити про те, що його не надихнув голова партії або щось інше не забезпечив, не доводиться", – сказав в ефірі телеканалу «Інтер» Олександр Мороз .

Прес-служба СПУ