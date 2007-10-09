ЦВК прийняла останній протокол з мокрою печаткою

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла до опрацювання останній протокол - від окружного виборчкому (ОВК) № 1 м. Сімферополь. У ході сьогоднішнього засідання було 14 протоколів ОВК, які раніше було відправлено на доопрацювання. Наразі оголошено перерву в засіданні ЦВК. Після перерви ЦВК продовжить приймати протоколи ОВК, які раніше було відправлено на доопрацювання.

Як повідомили РБК-Українав прес-службі ЦВК, на сьогоднішньому засіданні Комісія погасила 748 невикористаних бюлетенів з виборчих дільниць, які знаходилися на суднах.