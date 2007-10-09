ЦВК прийняла останній протокол з мокрою печаткою
12:05, 09 жовтня 2007Політика
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Комісія погасила 748 бюлетенів
Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла до опрацювання останній протокол - від окружного виборчкому (ОВК) № 1 м. Сімферополь. У ході сьогоднішнього засідання було 14 протоколів ОВК, які раніше було відправлено на доопрацювання. Наразі оголошено перерву в засіданні ЦВК. Після перерви ЦВК продовжить приймати протоколи ОВК, які раніше було відправлено на доопрацювання.
Як повідомили РБК-Українав прес-службі ЦВК, на сьогоднішньому засіданні Комісія погасила 748 невикористаних бюлетенів з виборчих дільниць, які знаходилися на суднах.
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