Третьяков вважає, що Балога - не Юлій Цезар

Представник виборчого блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає помилкою, що Віктор БАЛОГА суміщав дві посади - керівника виборчого штабу НУ-НС і глави Секретаріату Президента.

Таку думку О.ТРЕТЬЯКОВ висловив сьогодні в інтерв`ю газеті «День» (№171 від 9 жовтня 2007 року).

«Я вважаю помилкою не те, що він (В.БАЛОГА - УНІАН) очолив штаб, а те, що він суміщав дві посади. Коли Роман БЕЗСМЕРТНИЙ очолив штаб «Нашої України», він пішов із посади віце-прем`єра. Пішов, тому що він теж не Юлій Цезар. І центром прийняття рішень повинен бути не Секретаріат Президента, а партія», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.