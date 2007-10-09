ПР і БЮТ не підтримають ініціативу Ющенка?

Віктор Ющенко має намір наполягти на ухваленні шести законопроектів до призначення нового прем`єр-міністра. Про це «Економічєскім ізвєстіям” сказав перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. За його словами, в першу чергу йдеться про два політичні документи: «Перший стосується внесення змін до Конституції щодо скасування недоторканності депутатів — його потрібно проголосувати в першому читанні і доправити до Конституційного суду. Другий — депутатських пільг. Ще чотири законопроекти розмежовують повноваження органів влади».

«Наступного тижня має відбутися офіційна презентація президентської редакції закону про Кабмін, - сказав пан Шлапак. — Новий варіант цього закону зробить неможливим конституційне протистояння з урядом по багатьом питанням».

Нагадаємо, що раніше Президент говорив про те, що він, можливо, не вноситиме у ВР кандидатуру прем`єр-міністра доти, доки парламент не ухвалить закони про місцеві держадміністрації і про місцеве самоврядування. Причому, Ющенко не виключав такого розвитку подій як у разі формування демократичної коаліції, так і при появі більшості іншого формату.

Євген Корнійчук (№ 10 в списку БЮТ) сказав «Економічєскім ізвєстіям», що він негативно ставиться до цієї позиції президента: «Ми не маємо нічого проти голосування по цих законопроектах. Але на правах партнерів хотіли б як мінімум взяти участь в їх розробці».

Василь Хара (№ 25 в списку ПР) повідомив виданню, що в партії на політичному рівні позиція президента і підтримка його законопроектів ще не обговорювалася: «Загальна думка однопартійців — це категорично не можна робити. За рахунок нової редакції закону про Кабмін і інших реформ президент намагається повернути собі царські повноваження. Вважаю, що нашій політичній силі у жодному випадку не можна погоджуватися з такою позицією президента».