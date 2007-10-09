Експерти вважають, що цензуру у ЗМІ замінили ”заказухою”

Під час передвиборчої кампанії переважна більшість ЗМІ активно розміщували замовні матеріали.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний звіт за результатами моніторингу ЗМІ під час передвиборчої кампанії оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві голова комітету «Рівність можливостей» Олександр ЧЕКМИШЕВ.

«Відмовившись від темників, частина загальнонаціональних і регіональних телеканалів, газет не змогли відмовитись від спокуси підмінити політичні новини політичною «джинсою», - сказав О.ЧЕКМИШЕВ.

За його словами, більшість новинних матеріалів у загальнонаціональних ЗМІ, де згадувались політичні партії або їх представники, були проплаченими. Він додав, що лише окремі канали показували новини, які можна назвати класичними телевізійними новинами, все інше було політичною «джинсою».

На його переконання, це несе не меншу загрозу, ніж коли були “темники”.

Відповідно до звіту, експерти у ході моніторингу зафіксували у вересні стрімке зростання кількості сюжетів, які мають явні чи приховані ознаки замовних. «Характерні ознаки: відсутність інформаційного приводу або створення його штучно, підкреслено позитивний характер інформації про політичну силу, низька соціальна значимість інформації”, - сказав О.ЧЕКМИШЕВ. Він навів приклад «ноу-хау» цієї кампанії. Зокрема, ведучий ставить гострі запитання, а політик блискуче на них відповідає, читаючи з суфлера. За його словами, відмінністю цих виборів є те, що журналісти перестали використовувати оціночні судження.

У звіті зазначається, що впродовж всієї виборчої кампанії можна було прослідити симпатії телеканалів до певних політичних сил. Зокрема, «1+1» прямо чи опосередковано симпатизував БЮТ; ТРК «Україна», НТН, та «Інтер» - Партії регіонів; натомість «5 канал», «Тоніс», «Новий канал», СТБ, УТ-1 та ICTV намагалися подавати інформацію об’єктивніше. При цьому у теленовинах практично не розрізняли понять «політик», «урядовець», зазначають експерти.

Крім того, моніторинг показав, що жодна з тиражних всеукраїнських газет не дотримувалась журналістських стандартів. «Практично всі видання користувались оціночними судженнями, були далекими від об’єктивності та збалансованості, активно використовували маніпулятивні технології. Окрім того, вкрай поширеним явищем у цій кампанії стала публікація виданнями матеріалів, що мають всі ознаки прихованої реклами – так званої політичної «джинси», - зазначають експерти. Відповідно до даних, це стосується «Комсомольської правди в Україні», «Дзеркала тижня», «Сільських вістей», «Сегодня», «України молодої».

Також вибори активно висвітлювали Інтернет-сайти, при чому найбільше увагою користувалась Партія регірнів, НУ-НС та БЮТ. Найбільше інформації про вибори було на сайтах «Української правди», «ProUA» і «Главреду». Дещо менше – на безкоштовній сторінці УНІАН та сайту «Оглядач».

Моніторинг проводився в рамках проектів «Український монітор», «Барометр політичної реклами» та «Барометр свідомого вибору» з 1 серпня по 24 вересня 2007 року за методами контент-аналізу, експертного аналізу змісту телепрограм, а також методу порівняння тексту ведучого, закадрового тексту та «картинки».

Моніторинг проводився за підтримки міжнародного фонду «Відродження» та Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.