Третьяков порівняв нинішню київську владу з окупантами

Творчі зустрічі відбуваються за підтримки опозиційного депутата Олександра Третьякова, повідомляє прес-служба депутата.

У творчих зустрічах, які проходять на відкритих майданчиках у Святошинському та Оболонському районах, беруть участь відомі актори, що знімалися в культовому фільмі Леоніда Бикова: Вілорій Пащенко (лейтенант Воробйов), Олександр Немченко (Іван Федорович), Алім Федоринський (Аляб'єв), Вано Янтбелідзе (Вано) і Рустам Сагдуллаєв (Ромео).

Виступаючи перед ветеранами і жителями Святошинського району 22 вересня на відкритті творчих зустрічей, Олександр Третьяков, зокрема, заявив, що таким чином «ми віддаємо данину пам'яті нашим батькам і дідам, які перемогли в цій битві».

«Сьогодні наше рідне місто знову під владою окупантів, - сказав на зустрічі політик. - І нам з вами знову треба вступити в війну за те, щоб звільнити наш Київ від цієї злочинної влади».

Вілорій Пащенко повідомив, що сценарій даного концерту був ним написаний іще до 30-річчя кінострічки і тільки зараз, після звернення до Олександра Третьякова, він зміг утілити його в життя. Також актор сподівається, що до 40-річчя знаменитого фільму в 2013 році буде знято фільм «У бій знову ідуть одні старики».

Наступна зустріч акторів із киянами відбудеться 25 вересня о 17.45 за адресою вул. Булаховського, 42/43.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.