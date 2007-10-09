Мер Донецька: 5 регіонів заробляють гроші, а інші їх витрачають

Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО вважає, що суспільство стало більш терпимо ставиться до своїх політичних опонентів і одужує від "антидонецьких" настроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на питання, чи вважає він вірогідним активізацію в суспільстві "антидонецьких" настроїв.

"За вікном не 2005-й, а 2007-й рік, і суспільство поступово одужує від таких настроїв", - сказав мер. При цьому він нагадав, як "в січні 2005 року, проїжджаючи вулицями Києва, особливо на Подолі, в районі Києво-Могилянської академії, бачив дуже непристойні написи, які торкалися саме донецького краю". "На сьогоднішній день у мене таких даних немає. Завтра буду на засіданні Кабінету Міністрів, і коли повертатимуся, спеціально проїду цим маршрутом, подивлюся", - уточнив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Він підкреслив, що упевнений - "суспільство стало більш терпимо ставитися до своїх політичних опонентів". "Хоча в цю виборчу кампанію лідери політичних сил намагалися знову протиставити захід сходу, південь півночі і навпаки", - акцентував мер.

Він також зазначив, що зараз в Україні "йде взаємопроникнення оранжевих і біло-блакитних, і це відбулося практично у всіх областях України". "Електорат почав трохи розбавлятися", - помітив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Він також вважає, що "сьогодні біда в тому, що ми з 2005 року не знайшли ту ідею, навколо якої міг би об`єднатися український народ для побудови високоінтелектуального, багатого і комфортного суспільства".

"Треба шукати свою ідею, і не треба шукати рецепти, які нам нав`язують. Потрібно шукати свій рецепт об`єднання навколо ідеї відродження України, відродження держави", - упевнений мер Донецька. При цьому він виразив переконаність, що "регіони необхідно вирівнювати".

"Не може бути держава багатою і динамічною, якщо 5 регіонів заробляють гроші, а інші їх витрачають. Необхідно це вирівнювати. У будь-якому регіоні повинен бути конкретний план розвитку", - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.