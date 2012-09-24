28 вересня прем'єри країн СНД подумають про участь Узбекистану у ЗВТ

Як повідомили УНІАН в прес-службі Виконавчого комітету СНД, 28 вересня в Ялті відбудеться чергове засідання Ради голів урядів СНД. До порядку денного включено понад двадцять питань, що стосуються різних аспектів інтеграційної взаємодії в рамках Співдружності.

Зокрема, передбачається розглянути Комплекс заходів на 2012 – 2014 роки з реалізації Міждержавної програми інноваційної співпраці держав СНД на період до 2020 року. Предметом обговорення стане також Стратегія співпраці держав СНД в розбудові і розвитку інформаційного суспільства і План дій з її реалізації на період до 2015 року.

«Передбачається розглянути питання про участь Республіки Узбекистан в Договорі про зону вільної торгівлі», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що буде також обговорено полягання конкуренції на ринку послуг продажу продовольчих товарів у роздрібних торгових мережах у країнах Співдружності. Головам урядів буде представлена інформація про хід робіт із створення в Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав Співдружності. Учасники засідання обговорять Концепцію інформаційного телеканалу «Мир 24» на базі Міждержавної телерадіокомпанії «Мир».

Членам Ради голів урядів потрібно буде ухвалити рішення про надання статусу базових організацій СНД: «Міжнародному інноваційному центру нанотехнологій СНД» - з наукової та інноваційної діяльності у сфері нанотехнологій, Фінансовому університету при Уряді Російської Федерації і Національному університету державної податкової служби України – з підготовки, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері податків та оподаткування.

Планується обговорити питання про створення Регіональної консультативної групи на території СНД в Раді фінансової стабільності, створеній країнами «двадцятки» у 2009 році для координації на міжнародному рівні роботи національної фінансової влади і міжнародних організацій у сфері регулювання і нагляду у фінансовому секторі.

Окрім того, буде розглянуто ряд бюджетно-фінансових та організаційних питань діяльності Співдружності.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

20 вересня Договір набув чинності.