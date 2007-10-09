Хто претендує на посади в уряді та парламенті

Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) назвали можливі кандидатури на керівні посади в уряді та парламенті у різних варіантах коаліції.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, експерти прогнозували кандидатури на основі офіційних даних, завдяки витоку інформації від політичних сил, на основі аналізу розстановки сил, особистих, економічних та політичних зв’язків.

За його словами, можливими кандидатами на посаду прем’єр-міністра України є Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), Юрій ЛУЦЕНКО, Юрій ЄХАНУРОВ (блок “Наша Україна – Народна самооборона”), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ).

На посаду першого віце-прем’єр-міністра України претендують Микола АЗАРОВ (Партія регіонів), Ю.ЛУЦЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК (НУ-НС), Віктор ПИНЗЕНИК (БЮТ); на посади віце-прем’єр-міністрів Андрій КЛЮЄВ, Олександр КУЗЬМУК, Віктор СЛАУТА, Дмитро ТАБАЧНИК, Раїса БОГАТИРЬОВА (Партія регіонів), Віталій ГАЙДУК, Ігор ПАЛИЦЯ, Ю.ЛУЦЕНКО, Іван ТОМИЧ, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС), Сергій ЄРМІЛОВ, Олександр ТУРЧИНОВ, Іван КИРИЛЕНКО, Микола ТОМЕНКО, Сергій СЕРБІН (БЮТ).

Водночас міністрами Кабінету міністрів можуть стати Анатолій ТОЛСТОУХОВ (Партія регіонів), Богдан БУЦА (НУ-НС), Євген ШАГО (БЮТ); міністром внутрішніх справ - Михайло КОРНІЄНКО, Василь ГРИЦАК (Партія регіонів), Геннадій МОСКАЛЬ, Віктор КОРОЛЬ (НУ-НС), О.ТУРЧИНОВ, Андрій КОЖЕМЯКІН (БЮТ).

Кандидатами на посаду міністра закордонних справ експерти вважають Костянтина ГРИЩЕНКА (Партія регіонів), Бориса ТАРАСЮКА, А.ЯЦЕНЮКА (НУ-НС), Григорія НЕМИРЮ (БЮТ); на посаду міністра оборони можуть претендувати О.КУЗЬМУК (Партія регіонів), Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС), Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ, Микола ПЕТРУК (БЮТ).

На посаду міністра фінансів можуть претендувати М.АЗАРОВ, Василь ГОРБАЛЬ, Володимир МАКЕЄНКО (Партія регіонів), Петро ПОРОШЕНКО (НУ-НС), В.ПИНЗЕНИК (БЮТ).

Також, на думку експертів АМС, міністром палива та енергетики може стати Юрій БОЙКО (Партія регіонів), В.ГАЙДУК, І.ПАЛИЦЯ (НУ-НС), С.ЄРМІЛОВ (БЮТ).

На посаду міністра юстиції України претендують Олександр ЛАВРИНОВИЧ (Партія регіонів), Роман ЗВАРИЧ, Микола ОНІЩУК (НУ-НС), Андрій ПОРТНОВ (БЮТ).

Водночас на посаду голови Верховної Ради України експерти прогнозують висунення таких кандидатур: Р.БОГАТИРЬОВОЇ (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА, В.КИРИЛЕНКА (НУ-НС), О.ТУРЧИНОВА (БЮТ); першого заступника голови ВР: Адама МАРТИНЮКА (КПУ), М.КАТЕРИНЧУКА (НУ-НС), Віктора ПИЛИПИШИН (Блок Литвина); заступника голови ВР - Олени ЛУКАШ (Партія регіонів), М.ТОМЕНКА (БЮТ), Юрія КОСТЕНКА (НУ-НС).