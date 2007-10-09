Соціалісти скаржаться на ”обрізання”

Третій номер у виборчому списку Соціалістичної партії України, генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча Володимир БОЙКО заявляє, що СПУ не програла на позачергових виборах до Верховної Ради, їй просто “обрізали” голоси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«За великим рахунком СПУ пройшла в парламент, просто їй «обрізали» голоси. Я знаю, що відбувалось в округах, в тому числі і в Донецькій області, які були масштаби фальсифікацій. І якщо сьогодні провести перерахунок голосів у ряді округів, де були найбільш грубі порушення, то в СПУ був би інший результат», - підкреслив В.БОЙКО. «Але ж, - додав він, у нас (в країні – УНІАН) зараз все замовлено, в тому числі результати виборів».

За його словами, була дана “команда” в жодному разі не пропустити Соцпартію в парламент.

Крім того, як сказав В.БОЙКО, на результат голосування за СПУ вплинуло ще кілька моментів, зокрема, й те, що Партія регіонів під час агітації “відбила” в них частину голосів.

“Розказували всі, що не голосуйте за ці маленькі партії, все одно вони не прохідні... Як це назвати, якщо ми в коаліції, і розповідати таке, і відбивати голоси”, - сказав В.БОЙКО. При цьому на прохання журналістів уточнити, чи говорить він зараз про Партію регіонів, відповів: «Так, Партію регіонів».

Крім того, на думку В.БОЙКА, значна частина голосів за СПУ була втрачена через не включення великої кількості виборців до списків. Зокрема, в Маріуполі, за його словами, в списки не були включені виборці з цілих вулиць. Ще значна частина прихильників соціалістів у регіоні “просто полінувалась” прийти на виборчі дільниці, що, в свою чергу, також відбилося на результатах виборів, зазначив він.

Загалом, за його даними, СПУ недоотримала через те, що їй “заважали”, мінімум 50 тис голосів.

Крім того, гендиректор ММК ім. Ілліча на прес-конференції заявив, що комбінат не фінансував цю виборчу кампанію СПУ, і взагалі кошти підприємства ніколи не залучались для фінансування жодної з політичних партій. За його словами, він завжди залишатиметься безпартійним, бо "не має морального права вступати до якоїсь з партій”.

Водночас В.БОЙКО повідомив, що й надалі підтримуватиме СПУ, тому що “ніколи й нікого не зраджував”.

“У мене був вибір: або взагалі не йти на дострокові вибори, або йти разом з Соцпартією. Я і моя команда обрали другий варіант. Хоча, ви знаєте, що мене всі провідні політичні сили хотіли бачити у своїх списках», - зазначив В.БОЙКО.