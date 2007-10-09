Довгий вимагає вибачень від „Вечірнього Києва”

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вимагає від редакції газети „Вечірній Київ” негайно вибачитися перед депутатом Київської міської ради Віталієм КЛИЧКОМ та перед ним особисто за некоректну і грубу публікацію в сьогоднішньому номері видання.

Про це йдеться у коментарі О.ДОВГОГО, переданому УНІАН прес-службою Київради.

Якщо редакція газети не вибачиться, О.ДОВГИЙ залишає за собою право звернутися до суду на захист честі та гідності.

За його словами, автори публікації при очевидній халатності керівництва газети допустили низку грубих та неетичних випадів на адресу депутата Київради В.КЛИЧКА і довільно протрактували висловлювання та дії секретаря Київради.

„Я неодноразово наголошував, зокрема і в передачі „Свобода Савіка Шустера”, яку „переспівали” автори „Вечірки”, що дуже поважаю Віталія Володимировича - визначного спортсмена зі світовим іменем. Ця людина зробила для формування позитивного іміджу Україні на міжнародній арені значно більше, ніж сотні іменитих вітчизняних політиків. Тому мене обурює елементарне невігластво, цинізм та відверта однобокість публікації видання, засновником якого є Київська міська рада”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради вважає подібні публікації ганебними та такими, що порочать українську журналістику.

Довідка УНІАН. У №175 від 9 жовтня 2007 року газети “Вечірній Київ” розміщено статтю “Боксер учергове опинився в нокауті”, у якій коротко аналізується дискусія між О.ДОВГИМ та В.КЛИЧКОМ, що виникла минулої п`ятниці під час програми “Свобода Савіка Шустера” на телеканалі “Інтер”.

Потім газета подає коментарі політологів, які радить В.КЛИЧКУ не займатися політикою, а повернутися у спорт.