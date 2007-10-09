Тимошенко вважає, що Янукович видирає у дітей останню копійку

Блок Юлії Тимошенко обурений рішенням уряду Віктора ЯНУКОВИЧА про вилучення з переліку ручної поклажі дитячих колясок.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“В останні дні перебування при владі уряд ЯНУКОВИЧА вкотре продемонстрував, що його соціальна політика спрямована проти власного народу. Уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", якою вилучив з переліку ручної поклажі дитячі коляски. Закінчилися вибори – закінчилися і солодкі обіцянки від Кабінету Міністрів”, - підкреслюють автори заяви.

Блок Юлії Тимошенко висловлює обурення “подвійними стандартами уряду, який на виборах обіцяє підтримку материнства і дитинства, збільшення виплат при народженні дитини, а насправді обкладає українські родини новими поборами”. Як зазначається в заяві, “програвши на виборах, уряд ЯНУКОВИЧА вирішив відігратися на дитячих колясках і санчатах, що не виглядає ані морально, ані гідно”.

На думку БЮТівців, “стає зрозуміло, що, видираючи у дітей останню копійку за перевезення колясок, нинішній уряд не планував, не збирався і навіть не думав про те, щоб проводити політику на підтримку материнства”.

БЮТ засуджує антисоціальну політику Кабінету Міністрів під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА і запевняє, що після формування демократичного уряду виконає свої зобов’язання і виборчі обіцянки перед сім‘ями з дітьми.

Як повідомлялося, Кабмін своєю Постановою “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” скоротив максимальну допустиму вагу ручної поклажі для пасажирів автомобільного транспорту з 30 до 10 кг.

Окрім цього, з визначення ручної поклажі виключено лижі, дитячі санки, дитячі велосипеди і коляски.