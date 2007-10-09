Бойко заявляє, що у Соцпартії є багато пройдисвітів

Третій номер у виборчому списку Соціалістичної партії України, генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча Володимир БОЙКО не підтримує пропозицію деяких членів СПУ змінити лідера партії Олександра МОРОЗА.

Про це В.БОЙКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, як він ставиться до ініціатив деяких місцевих осередків змінити лідера СПУ, В.БОЙКО сказав: “Негативно”. (8 жовтня Донецька міська організація СПУ виступила з ініціативою проведення партійного з`їзду і заміни лідера партії О.МОРОЗА на Василя ВОЛГУ - УНІАН).

Водночас В.БОЙКО висловив переконання, з лав партії необхідно виключити деяких осіб. “Переконаний, просто необхідно організувати чистку в партії, там стільки пройдисвітів. Від таких партії треба позбавитись”, - сказав В.БОЙКО.

При цьому він вважає, О.МОРОЗУ вистачить мужності визнати помилки і позбавитись людей, які заважають реалізувати програму Соцпартії. “І все встане на свої місця”, - наголосив В.БОЙКО.

На прохання журналістів, назвати прізвища членів партії, яких необхідно виключити з лав соціалістів, В.БОЙКО відповів: "Я дивуюсь, що поряд з МОРОЗОМ Ярослав МЕНДУСЬ. Я вам чесно скажу, що я йому в обличчя це казав і казав Сан Саничу. І ще є ряд прізвищ. Я їх просто як людина не сприймаю”.

Говорячи про О.МОРОЗА, В.БОЙКО підкреслив, що лідер СПУ ніколи не вважав себе “помаранчевим”, а тому не треба звинувачувати його у зраді.

“МОРОЗА всі вважають зрадником, а кого він зрадив, ніхто нікому нічого не може сказати. У Центрі, на Заході кажуть, що він зрадив “помаранчевих”, а хто знає, що коли він на тих виборах їздив зі мною по Донецькій області, всюди казав, що він не “помаранчевий”. І він дійсно не “помаранчевий”. І чому він когось зрадив, я зрозуміти не можу”, - пояснив В.БОЙКО.