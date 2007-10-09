Янукович у Москві зустрівся з Зубковим

15:15, 09 жовтня 2007
Політика
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Росія хоче конкретних дій

Віктор Янукович сідає в автомобіль після зустрічі у Секретаріаті Президента. Київ, 8 жовтня Уряд Росії націлений на розширення співпраці з Україною в усіх сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив його російський колега Віктор ЗУБКОВ.

“Якщо українська сторона готова посилювати інтеграційні зв`язки з Росією, то в цьому разі потрібні не тільки запевняння, а й конкретні дії, спрямовані на створення такої системи економічних відносин, яка дозволила б будувати їх на рівноправній, взаємовигідній основі”, - підкреслив В.ЗУБКОВ.

 

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