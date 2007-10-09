Янукович у Москві зустрівся з Зубковим

Уряд Росії націлений на розширення співпраці з Україною в усіх сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив його російський колега Віктор ЗУБКОВ.

“Якщо українська сторона готова посилювати інтеграційні зв`язки з Росією, то в цьому разі потрібні не тільки запевняння, а й конкретні дії, спрямовані на створення такої системи економічних відносин, яка дозволила б будувати їх на рівноправній, взаємовигідній основі”, - підкреслив В.ЗУБКОВ.