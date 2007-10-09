Симоненко хоче стати Президентом, щоб його скоріше ліквідували

У вівторок, 9 жовтня лідер КПУ Петро Симоненко спілкувався з користувачами Інтернету в редакції інтернет-видання ForUm, повідомляє сайт КПУ

Відповідаючи на питання про ініціативу НУ-НС надати пост спікера парламенту нашоукраїнцю В’ячеславу Кириленку: чи можливо домовитися про це, і чи зможе Кириленко впоратися з такою роботою, Симоненко заявив: «У народі кажуть: “Не по Савці свитка”.

Про себе лідер КПУ сказав, що ніколи в житті не робив помилок, які не міг би собі пробачити. І не жалкує ні про що. «До сьогоднішнього дня таких помилок, які я б не міг собі пробачити, на щастя, не робив».

А ще Симоненко обіцяв, що братиме участь в наступних президентських перегонах. «Буду, - відрубав він, і уточнив: Для того, щоб скоріше ліквідувати посаду Президента».