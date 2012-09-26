Американський карикатурист висміяв утиски преси в Україні (фото)

Своє бачення пан Хорс продемонстрував на лекції в Києві, передає НБН. Автор намалював Україну, як він її бачить після тижневого перебування в країні.

На малюнку, який вийшов у карикатуриста, зображені два чоловіки великої статури, які затиснули молоду людину, що тримає блокнот з написом «Преса». Також молода людина говорить своїм «гнобителям»: «Мені всього лише потрібно трохи простору».

Девід Хорс повідомив, що в його планах також створення карикатур про Україну. Ці роботи, за його словами, швидше за все не сподобаються представникам політичної еліти країни.

«У мене сформувалося кілька ідей, можливо, карикатури з'являться наступного тижня. Це буде пов'язано з політичним процесом в країні. Комусь це точно не сподобається», - сказав пан Хорс.

Як повідомлялося, раніше карикатурист пожартував над послом США в Україні Джоном Теффтом.

