В ЄС хочуть, щоб Україна грала чесно

Депутат Європарламенту Збігнев ЗАЛЄССКІ (група народних партій, Польща), автор доповіді про торгівлю та економічні відносини з Україною вважає, що для створення зони вільної торгівлі з ЄС Україна має “чесно грати”.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні українським журналістам у Брюсселі після того, як Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту підтримав його проект доповіді.

“Якщо ми побачимо, що Україна чесно грає з нами, а не так, що одним оком дивиться на Росію, а іншим на Європу, тоді така зона може бути створена”, - сказав З.ЗАЛЄССКІ.

Депутат зауважив, що зона вільної торгівлі може створюватися виключно у двосторонньому порядку. При цьому, за словами З.ЗАЛЄССКІ, якщо Україна хоче робити якісь паралельні кроки з Росією у цьому напрямку, Європа має знати про такі кроки.

“Це не означає припинення відносин України з Росією. Росія є важливим партнером, майже братом, але потрібно буде дуже чітким у цьому питанні. Така зона може бути створена виключно на двосторонньому рівні”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту схвалив проект доповіді З.ЗАЛЄССКІ про торговельні та економічні відносини з Україною. У документі, зокрема міститься заклик до Єврокомісії та країн-членів сприяти вступу України до Світової організації торгівлі, а після вступу України до СОТ і ратифікації цього рішення українським парламентом – розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

У документі також зазначається, що повна імплементація Україною деяких положень угоди про Єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном та Білоруссю може вступити в конфлікт зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС.