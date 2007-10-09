Турчинов вимагає від Януковича гіркої правди

У Блоці Юлії Тимошенко вимагають негайно оприлюднити інформацію щодо заборгованості України перед Російською Федерацією за газ, вжити усіх заходів, щоб зупинити зростання боргу та отримати реальну ціну на газ на наступний 2008 рік.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою БЮТ заяві першого заступника лідера БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА щодо ситуації, яка складається у газовій політиці України.

«Сьогодні вже остаточно зрозуміло, що Віктор ЯНУКОВИЧ, який ішов на парламентські вибори 2006 року під популістським гаслом дружби з Росією та дешевого газу від «Газпрому», цілком і повністю провалив енергетичну політику. Заборгованість України перед Російською Федерацією, за оцінками російського уряду, складає 2 мільярди доларів. Це при тому, що до приходу ЯНУКОВИЧА в уряд Україна не мала боргу. Саме за час правління ЯНУКОВИЧА тіньові посередники отримали повний контроль над енергетичним ринком, а опоненти України отримали додаткові підстави для лобіювання будівництва міжнародних газогонів в обхід України», йдеться у заяві.

«Країна стоїть на порозі опалювального сезону, а уряд не контролює ситуацію в енергетичній галузі і не має жодних пропозицій щодо впорядкування стану справ. За такої бездарної політики країна може напередодні зими взагалі залишитися без енергоресурсів», не виключає О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, «для того, щоб критична ситуація в сфері газопостачання не стала незворотною, ми вимагаємо негайно оприлюднити інформацію щодо заборгованості України перед Російською Федерацією, вжити всіх заходів, щоб зупинити зростання боргу, отримати реальну ціну на газ на наступний 2008 рік. Новий професійний уряд, який прийде на зміну ЯНУКОВИЧУ, впорядкує ситуацію, але вже сьогодні необхідно мати всю необхідну інформацію щоб оцінити масштаби „господарювання” кланів в газовій сфері».

Окрім того, заявляє О.ТУРЧИНОВ, «зважаючи на те, що критична ситуація склалася в газовій сфері саме через криміналізацію управління галузі, ми пропонуємо скликати спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони для того, щоб розглянути це питання та сформувати пропозиції для подолання кризи».