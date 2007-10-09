Росія вже нарахувала Україні $2 мільярди боргу

На початок жовтня сума боргу українських господарюючих суб`єктів - «РосУкрЕнерго», «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз України» - перед «Газпромом» становить близько 2 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ повідомив прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ.

Він також зазначив, що вчора були завершені російсько-українські переговори і підписані угоди, згідно з якими до 1 листопада поточного року господарюючі суб`єкти України мають погасити заборгованість в повному обсягу.

Зокрема, за словами В.ЗУБКОВА, заборгованість за поставки газу в поточному році в сумі 1,2 млрд. доларів буде погашена за рахунок реалізації “Газпромекспорту” (РФ) газу, що належить «РосУкрЕнерго» і газу України, що знаходиться в підземних сховищах.

«Газпромекспорт» стає власником відповідного обсягу газу, і, у свою чергу, направить його споживачам України, а також на виконання експортних контрактів (Росії). Частина (українського боргу), що залишилася, - 929 млн. доларів - буде погашена за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаза України», - сказав В.ЗУБКОВ.

Він підкреслив, що найефективніше врегулювання подібних економічних проблем відбувається на рівні господарюючих суб`єктів. «І вчорашні переговори це підтвердили», - сказав В.ЗУБКОВ. Проте підкреслив, що за виконанням цих рішень необхідний контроль з боку влади.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня "Газпром" заявив, що скоротить поставки газу для України у разі непогашення до 1 листопада 2007 року заборгованості у розмірі більше 1,3 млрд. дол., яку накопичила українська сторона.

3 жовтня в Москві під час зустрічі голови правління "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і голови Мінпаливенерго України Юрія БОЙКО була досягнута домовленість про те, що діючий уряд України візьме під контроль рішення проблеми існуючої заборгованості господарюючих суб`єктів за поставки газу до України.

Тим часом, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, що українська держава не має боргів в газовій сфері перед Росією. "У держави України, в уряду ніяких боргів перед Російською Федерацією і перед "Газпромом" немає, може йтися тільки про розрахунки між суб`єктами господарської діяльності", - сказав він.

Зі свого боку, представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ підтвердив, що йдеться про заборгованість за поставки газу з боку господарюючих суб`єктів.

8 жовтня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК причиною виникнення частини українського боргу за газ назвав неплатежі підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ). "З того, що відомо з оперативних джерел, структура боргу така: 700 мільйонів доларів - це заборгованість НАК «Нафтогаз» перед «УкрГаз-Енерго», ще 300 мільйонів доларів заборгованість «УкрГаз-Енерго» перед «РосУкрЕнерго», і ще 300 мільйонів доларів - заборгованість «РосУкрЕнерго» перед "Газекспортом", – сказав він.