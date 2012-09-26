Київський губернатор присягається, що «язык» в області шансів немає

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі КОДА.

"Повірте, поки я буду губернатором, це питання не стояло, не стоїть і не стоятиме як в області загалом, так і в містах та районах. Хочуть люди спілкуватися російською мовою - ніхто не забороняє", - сказав А.Присяжнюк.

Він запевнив, що "не буде це питання ставитися насильно на сесіях – ні районних, ні міських, ні області».

«Ніхто з влади мене сьогодні не примушує, щоб я або мої колеги на місцях виносили це питання на сесію. Я б просив не політизувати. Сьогодні в Київській області хто як хоче, так і спілкується", - підкреслив А.Присяжнюк.

За словами губернатора, для Київщини мовне питання не актуальне. "Сьогодні в Київській області з цим немає проблем. Я теж спілкуюся державною мовою. Державна мова захищена Конституцією й нікуди вона не зникне", - зазначив А.Присяжнюк.

Водночас він вважає, що для низки інших регіонів країни визнання російської мови регіональною «дуже важливе», оскільки переважна більшість жителів, приміром, південних і східних областей України, російськомовні.

"Якщо людина знає 3-4 мови – в неї є майбутнє", - сказав А.Присяжнюк.