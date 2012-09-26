Учасники Форуму на захист української мови закликали українців до боротьби

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час заходу народний депутат від НУ-НС Іван Заєць закликав українців боротися за мову як за власне життя.

На його переконання, постановка у мовному питанні Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин вище за Конституцію України неприйнятна. «Ми маємо однозначно класифікувати таку діяльність Президента і уряду як замах на конституційний лад України», - сказав він.

У свою чергу громадський та політичний діяч, Герой України Степан Хмара висловив переконання, що В.Янукович не є легітимним Президентом, тому що «виступає проти національних інтересів України».

Водночас С.Хмара наголосив, що у країні має бути «революційна готовність номер один», і запропонував провести 14 жовтня «Марш захисту прав і свобод громадян України».

Присутній на форумі Патріарх Київський і всієї Руси-України, глава УПЦ КП Філарет наголосив, що хоча церква не повинна втручатися в політику, вона не може не захищати українську мову. «Наша церква підтримує цей рух», - сказав він і закликав українців не бути байдужими та захищати свою націю.

Професор Києво-Могилянської академії Володимир Василенко зауважив, що мовне питання – це передвиборча технологія. «Якщо не гріх мовне питання застосувати в правлячій партії, то і опозиція може теж використати це лише як передвиборчу технологію», - сказав він.

Водночас В.Василенко висловив переконання, що ухвалений закон реально виконуватися не буде. «Дуже багато патріотів про це говорять, мовляв, в Західній Україні як було, так і буде – будуть говорити українською мовою, а на Сході будуть говорити російською», - додав він.

Також В.Василенко наголосив, що українці мають боротися проти нинішнього «режиму», проводити системні акції для тиску на владу. Він також підкреслив, що виборців потрібно закликати не голосувати за кандидатів у депутати, які 3 липня підтримали мовний закон.

«Першим симптомом, який свідчить про реальну загрозу втрати Української держави, є загроза для української мови», - наголосив у своєму виступі голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, літературознавець Микола Жулинський.

На його переконання, єдина мета прийнятого закону – ввести у більшості областей України російську мову як регіональну, «а потім заявити, що більшість підтримує російську мову і її слід визнати другою державною».

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Як наголошується у зверненні учасників форуму, вони вимагають від керівництва Верховної Ради забезпечити негайний розгляд та схвалення законопроекту народного депутата України Сергія Головатого «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» впродовж жовтня та скасувати закон «Про засади державної мовної політики» Ківалова-Колісниченка.

Також форум звертає увагу Ради Європи та ОБСЄ, що гуманітарна політика нинішньої влади ігнорує європейські демократичні цінності, нехтує рекомендаціями Венеціанської комісії та Управління Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні говорять не менше 10% жителів.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.