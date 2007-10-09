Портніков заявляє, що пішов з “Газети 24” через тиск і цензуру

Колишній головний редактор “Газети 24” Віталій ПОРТНІКОВ заявляє, що звільнився з посади головного редактора “Газети 24” через тиск і цензуру.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Своє звільнення з посади головного редактора “Газети 24”, яку він обіймав від початку виходу газети - з березня цього року, В.ПОРТНІКОВ називає “політичним і професійним вчинком” і сподівається, що воно буде “повчальним” для потенційних інвесторів.

В.ПОРТНІКОВ стверджує, що тиск на колектив видання чинився досить тривалий час. “Ми зазнавали тиску досить довгий час”, - заявив він.

Він повідомив, що звільняється, перш за все, через незгоду з вимогою інвестора перетворити редколегію “Газети 24” на орган управління – ввести в її склад з метою здійснення контролю над виданням члена Спостережної ради телеканалу “Тоніс”, людини з найближчого оточення інвестора - Наталії ЖИЛІНОЇ.

За словами В.ПОРТНІКОВА, вимогу інвестор, який зараз перебуває за кордоном, висунув під час телефонної розмови вчора пізно увечері. Відразу після цього В.ПОРТНІКОВ написав заяву про звільнення. Сьогодні він вже зустрічався з колективом “Газети 24”, де пояснив свій вчинок та запросив його членів до участі у новому проекті, який має намір розвивати.

“Я думаю, що ми буквально з сьогоднішнього дня докладемо зусиль до того, щоб відновити цей проект в новій формі, і щоб з тим же колективом працювати вже над створенням нової щоденної незалежної якісної газети з якісними інвесторами”, - сказав В.ПОРТНІКОВ.

На запитання журналістів, чи має він вже якісь пропозиції від інвесторів, журналіст сказав: “Ми зараз розглядаємо пропозиції. Зараз вони є, тому що якщо б їх не було, я б не казав людям, що ми це питання спробуємо вирішити найближчими днями”.

“Ми з вами не можемо давати приклад того, що нас можна використовувати як таке собі знаряддя для задоволення чиїхось дрібних чи навіть недрібних амбіцій. Українські ЗМІ існують не для цього”, - зазначив В.ПОРТНІКОВ. За його словами, в останні роки в Україні виросла “молода сильна журналістика”, яка здатна розвиватися.

На переконання В.ПОРТНІКОВА, нашій державі необхідна якісна незалежна преса, і це відіграло важливу роль при ухваленні рішення звільнитися з посади головного редактора.

“Ми цю пресу будемо роботи. Коли ми створювали “Газету 24” я обіцяв журналістам, які до нас приходили, що ми будемо робити нову європейську незалежну газету... І я від цієї своєї обіцянки не відмовляюся”, - сказав В.ПОРТНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня ц.р. на медіа-ринку України з`явилось нове видання «Газета 24». На сьогодні газета надходить у продаж в шести містах–мільйонниках: Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Харкові, Одесі. Передбачається, що видання згодом стане щоденним та виходитиме російською та українською мовами.

Вартість бізнес-проекту газети та інтернет-порталу «Газети 24» становить близько 10 млн. доларів США.

Сьогодні вранці низка ЗМІ оприлюднила відкритий лист В.ПОРТНІКОВА до журналістів та співробітників “Газети 24”, читачів цього видання, в якому він повідомив про своє звільнення з посади головного редактора видання. “Це рішення було прийнято мною після бесіди з інвестором проекту Володимиром КОСТЕРІНИМ, який заявив про необхідність здійснення внутрішнього нагляду за діяльністю редакції з боку керуючої компанії, що підтвердило бажання встановити політичний контроль над виходом очолюваного мною видання”, - говориться в документі.

"Не буду приховувати, що зі спробами опублікувати у виданні матеріали, які розходяться з концепцією видання, мені довелося зіштовхуватися з перших днів роботи шеф-редактором, а потім і головним редактором "Газети 24". Але спочатку мені вдавалося їм більш-менш ефективно протистояти, а тим самим і відгороджувати колектив редакції від спроб політичного використання інвестором і його найближчим оточенням", - пише В.ПОРТНІКОВ.

За його словами, ситуація кардинально змінилася після парламентських виборів, на яких очолювана В.КОСТЕРІНИМ партія (Партія зелених України) виступила "вкрай невдало".

"Винними у цьому виявилися ЗМІ, що належать інвестору, – телеканал "Тоніс" і "Газета 24". Стали здійснювати спроби зміни керівництва цих ЗМІ", - заявляє В.ПОРТНІКОВ.