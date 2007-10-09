У СБУ будуть раді підпорядкуватися Ющенку

Т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підтримує наміри Президента України Віктора ЮЩЕНКА про підпорядкування главі держави силового блоку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві

«Я думаю, що мої колеги мають гаряче підтримувати такий (крок)», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він зазначив: «Тут треба відрізняти підпорядкування, але і підзвітність, прозорість і громадський контроль (за роботою силових відомств - УНІАН)».

Водночас він висловив переконання, що Президент надасть можливість громадським організаціям вести такий контроль.

Відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося керівництва СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Чесно, не думаю над цим і не обговорюю… І ми (СБУ – УНІАН) не за крісла тримаємося, а працюємо, як це визначено законом».

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня під час зустрічі з представниками політичних сил, що перемогли на дострокових виборах до Верховної Ради, В.ЮЩЕНКО заявив, що виступає за скасування чинного закону про Кабінет міністрів та наполягає на підпорядкуванні йому всього силового блоку уряду.