Янукович розпереживався за обличчя держави

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність спадкоємності принципів роботи виконавчої влади незалежно від результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ми повинні створювати таку систему виконавчої влади, яка має працювати незалежно від того, яка сила буде при владі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, спадкоємність має зберігатися не тільки в системі влади, але і в розвитку відносин із зовнішніми партнерами України.

«Якими б вибори не були, держава живе і розвивається, вона не повинна втрачати своє обличчя ні в зовнішній, ні у внутрішній політиці», - вважає він.

Прем`єр-міністр також закликав членів уряду відмовитися від емоцій, які спостерігалися під час виборів, і зробити висновки.

«Потрібно прибрати політиканство. І особливо це стосується держслужбовців і тих, хто причетний до влади», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.