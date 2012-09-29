ЦВК оголосила попередження Ляшку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК на підставі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, який визнав факт порушення законодавства.

Зокрема, суд визнав порушенням здійснення партією агітації за допомогою агітаційних листівок, які не містили вихідних даних щодо замовника та джерела фінансування друку цієї продукції.

"Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені законом підстави для оголошення Радикальній партії Олега Ляшка попередження за порушення встановлених законом обмежень щодо проведення передвиборчої агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ЦВК", - йдеться у рішенні Центрвиборчкому.

Водночас, оголошення попередження партії чи кандидату у народні депутати, згідно з чинним законом про вибори, не призводить до їх виключення з передвиборчої боротьби, навіть за умови, якщо таких попереджень буде декілька.