ЦВК повернула Генпрокуратурі черговий пакет звернень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК пояснила у своєму рішення, що всі отримані звернення містять інформацію про порушення законодавства про вибори народних депутатів України та порушення, які мали місце до початку виборчого процесу, зокрема у частині проведення передвиборної агітації.

При цьому Центрвиборчком наголошує, що відповідно до ч.1 ст.114 закону про вибори народних депутатів, передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність осіб, винних в порушенні виборчого законодавства. ЦВК також посилається на ч.2 ст.61 закону про вибори народних депутатів, згідно з якою виборча комісія повинна повідомляти правоохоронні органи у випадках виявлення порушень для проведення перевірки і реагування відповідно до закону.

"Отже, проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного порушення, прийняття по них рішень, виявлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності виходить за межі повноважень ЦВК.

Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належить до виключної компетенції уповноважених на те органів", - сказав представник ЦВК Юрій Донченко.

На цю тему: ЦВК повернула заяву посла США назад у ГПУ

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня голова ЦВК Володимир Шаповал заявив, що Центральна виборча комісія не може виконувати функцій щодо розслідування порушень виборчого законодавства, які належать до повноважень Генеральної прокуратури України.

"Кожен орган державної влади, зокрема Центральна виборча комісія, Генеральна прокуратура України, мають діяти виключно в межах повноважень, визначених Конституцією і законом. Центральна виборча комісія не є правоохоронним органом, який може підміняти, зокрема, прокуратуру. Кожен повинен виконувати те, що передбачено для нього в законі", - заявив В.Шаповал.