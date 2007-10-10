Життя диктує Януковичу, що не можна втрачати жодного дня

Уряд повинен забезпечити своєчасне виконання домовленостей України з Росією, Європейським Союзом і Світовою організацією торгівлі .

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням звернувся прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ до членів уряду сьогодні на засіданні Кабміну.

Зокрема, він повідомив, що Росія чекає від України збереження стабільних відносин.

«У нас створено 11 підкомісій, і я вчора підписав доручення керівникам комісій: негайно потрібно готувати засідання комісії «Ющенко-Путін», яке відбудеться найближчим часом. Після цього відбудеться засідання міжурядової комісії, і ми маємо підбити підсумки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також повідомив, що всі підкомісії, створені в рамках міждержавної комісії «Ющенко-Путін», повинні протягом найближчого тижня провести засідання і підбити підсумки.

«Ми маємо бачити просування питань і повинні виконати все у встановлені терміни», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що уряд повинен працювати в строго встановлені терміни за всіма напрямами в зовнішній політиці, і, перш за все, в галузі підготовки нової десятирічної угоди з ЄС і вступу України в СОТ.

«Потрібно негайно повернутися до питання підготовки угоди з ЄС і до кінця тижня розглянути, що у нас відбувається в цьому питанні. Далі - СОТ. Все що потрібно і можна зробити – треба працювати. Життя нам диктує, що ми не повинні втрачати жодного дня», - підкреслив він.