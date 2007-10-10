Америці все одно, якою буде коаліція, головне, щоб швидко

Сполучені Штати Америки наголошують на важливості швидкого створення парламентської коаліції у Верховній Раді.

Про це в інтерв’ю газеті “День” від 10 жовтня сказав Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

“Я думаю, що справа лідерів партій, які були обрані до парламенту, — створити коаліцію. Ми вважаємо, що процес формування коаліції має бути швидким. Причому, не має значення, якою буде коаліція, головне, щоб вона сформувалась швидко”, - сказав В.ТЕЙЛОР.

При цьому Посол додав, що США розглядають дострокові парламентські вибори в Україні як такі, що відображають волю українського народу.

"Зважаючи на те, що це були демократичні вибори, їх результати буде визнано. Після цього має бути сформовано уряд. Причому, уряд повинен відразу взятися за роботу - за урядування", - наголосив він.

За словами В.ТЕЙЛОРА, зважаючи на те, що це були демократичні вибори, їхні результати мають бути визнані всіма політичними силами, які потрапили до парламенту.

“Ми вважаємо, що всі партії, які потрапили до парламенту, мають визнати ці вибори. І всі вони мають зайняти місця у Верховній Раді. Відтак не повинно бути ніяких подальших затримок. Дуже важливо для України та її іміджу в світі скористатися перевагами добре проведених виборів і продемонструвати світові, що вона є лідером у втіленні демократичних засад у цьому регіоні”, - наголосив В.ТЕЙЛОР.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він в те, що в Україні може бути сформована широка коаліція, В.ТЕЙЛОР сказав: “Це мають вирішувати самі українці. Уряд Сполучених Штатів Америки нікому не надає переваги. Для нас немає коаліції, яка б нам подобалась чи не подобалась”.

При цьому Посол додав, що США неодноразово заявляли про готовність співпрацювати з будь-яким урядом, який буде сформований за результатами прозорих виборів.