Ющенко прибув з робочим візитом до Литви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочим візитом до Литовської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Вільнюсі глава держави візьме участь в Енергетичному саміті «Вільнюська конференція з питань енергетичної безпеки 2007: відповідальна енергетика для відповідальних партнерів».

На заході, що є продовженням Краківського саміту, працюватимуть делегації з майже 20 країн, 8 з них - на чолі з главами держав і керівниками урядів.

Участь у саміті візьмуть президенти Азербайджану, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, а також прем’єр-міністр Естонії.

Високопосадовцями будуть представлені Бельгія, Данія, Казахстан, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швеція, Туреччина, Велика Британія.

Від Європейського Союзу очікується участь комісара з питань енергетики.

Головна тема Вільнюської конференції - зовнішня енергетична політика ЄС у контексті глобальної енергетики.

За ініціативою України на конференції відбудеться круглий стіл щодо створення спільного європейського транзитного простору в Центральній і Східній Європі, що передбачав вирішення транзитних питань відповідно до Європейської енергетичної хартії та національних інтересів України.

Також планується підписання угоди про поглиблення співпраці в енергетичному секторі між Україною, Грузією, Азербайджаном, Польщею та Литвою. Зазначений документ має стати наступним кроком у реалізації проекту запуску нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ».

Під час робочого візиту до Литви В.ЮЩЕНКО також планує взяти участь у засіданні країн-учасниць ГУАМ, присвяченому десятиріччю цієї організації.

Також у ході візиту заплановані двосторонні зустрічі Президента України з його польським, литовським та азербайджанським колегами, на яких обговорюватиметься ініціатива В.ЮЩЕНКА щодо формування спільного Балто-Чорноморсько-Каспійського енерготранзитного простору.

З Литви Президент завтра, 11 жовтня, відбуде з офіційним візитом до Словацької Республіки.