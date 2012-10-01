Янукович благословив «депозитарний» закон

Згідно з повідомленням на сайті, закон було підписано 22 вересня ц.р. Водночас, текст підписаного документа поки не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу в спробі монополізувати послуги розрахунку й клірингу на фондовому ринку.

Після цього Українська біржа заявила про можливе закриття в разі підписання Президентом України Закону "Про депозитарну систему України".

На знак протесту 20 вересня Українська біржа з 10:00 до 11:00 припиняла свою роботу.