Турчинов хоче швидше зайти у Верховну Раду

Блок Юлії Тимошенко вимагатиме провести перше засідання новообраної Верховної Ради не пізніше 30 жовтня. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ наголосив, що необхідно зробити все, аби прискорити зібрання Верховної Ради і формування уряду. Він нагадав, що до 15 жовтня ЦВК має оприлюднити офіційні результати дострокових виборів до ВР. При цьому, за словами О.ТУРЧИНОВА, на сьогодні жоден із переможців виборів не демонструє бажання оскаржувати ці результати.

«Ми не бачимо від наших опонентів серйозних намагань, і самі не будемо оскаржувати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, наступного дня після офіційного оприлюднення результатів виборів БЮТ вимагатиме проведення засідання робочої групи з підготовки першої сесії ВР. «Саме на цьому ми будемо наполягати, і вимагатимемо від усіх політичних сил провести таке засідання робочої групи», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також нагадав, що перша сесія ВР новообраного парламенту згідно з чинним законодавством має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів.