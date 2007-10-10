Янукович наостанок пройдеться по кадрах з косою?

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує ініціювати розгляд кадрових питань щодо деяких губернаторів за підсумками сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів, яке проходить за участю голів обласних державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявив на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

В.ЯНУКОВИЧ планує звернутися із такою пропозицією до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Обов`язково вноситимемо пропозицію. Моя розмова, яка була попередньо з Президентом. Його ставлення до цього питання однозначне. Тільки таке, щоб у нас були господарі в регіонах, щоб вони відповідально ставилися до своїх справ, нам потрібно піднімати рівень відповідальності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В ході сьогоднішнього засідання Кабміну, присвяченого розгляду ситуації, що стосується підготовки України до зими, прем`єр висловив здивування, що не всі губернатори на засіданні присутні. Зокрема, був відсутній губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО. «Не може бути такого. Якщо не їде губернатор на засідання Кабінету міністрів, його заміняє перший заступник. Не поїхав перший заступник, має їхати галузевий заступник, але ніяк не заступник з АПК. У Запорізькій області дуже багато проблем», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр повідомив, що найнижчі показники з розрахунків за тепло і газ - в Харківській (74%), Кіровоградській (73%), Луганській (70%), Дніпропетровській (56%), Закарпатській (56%), Херсонській (47%) областях.

«Але не може такого бути, ніхто нам за дарма газ не дає, я вчора в черговий раз, як то кажуть, відчув це на собі і міністр БОЙКО (міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО - УНІАН), коли ми проводили переговори з «Газпромом» в Росії. Ніхто нам на копійку ніяких подарунків робити не буде, і чому такі розрахунки?», - поставив запитання В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр звернувся до присутніх на засіданні з проханням проаналізувати ситуацію і разом визначити, що потрібно зробити. «Це наша з вами спільна робота і я буду дуже жорстко ставити це питання. Тут буде принципова розмова», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що найбільшими боржниками є підприємства комунальної теплоенергетики: Дніпропетровська область - 217 млн. грн., Харківська, - 122 млн. грн., Луганська, - 82 млн. грн., Донецька, - 86 млн. грн., Херсонська, - 26 млн. грн., Одеська, - 26 млн. грн. Стан виконання графіків погашення заборгованості, за словами В.ЯНУКОВИЧА, в Дніпропетровській області становить 10%, Закарпатській - 12% (38 млн. грн.), Харківській - 20%, Луганській - 23%, Кіровоградській - 29%, Одеській - 34%, Херсонській - 38%.

Що стосується стану підготовки областей України до зимового періоду, то, як зазначив прем`єр, за всіма показниками найгірша ситуація в Кіровоградській, Тернопільській і Волинській областях. В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що є дуже серйозні питання по Запоріжжю, Івано-Франківській області і Вінницькій області.