Турчинов заявляє про диверсію з боку Януковича
Заступник Тимошенко коментує газовий борг
Один із лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що продовження перебування при владі уряду Віктора ЯНУКОВИЧА несе серйозну загрозу безпеці України. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами О.ТУРЧИНОВА, це проявляється у тому, що сьогодні існує штучний борг перед Росією за газ у розмірі 2,1 млрд. доларів.
О.ТУРЧИНОВ нагадав, що, згідно із заявами наших урядовців, цей борг планується повертати безпосередньо газом з наших газосховищ. «На початку опалювального сезону Україну намагаються залишити без газу. Це свідома диверсія проти України та її енергетичної безпеки», - сказав він.
Крім того, О.ТУРЧИНОВ наголосив, що досі уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не дав конкретних пояснень щодо причин виникнення такого боргу. За його словами, той факт, що прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ безпосередньо їздив до Москви для врегулювання цього питання доводить, що «відбулося зрощування криміналітету, непрозорих посередників і українських чиновників».
Крім того, зазначив О.ТУРЧИНОВ, досі не оголошена ціна, за якою Україна буде отримувати газ у наступному році. «Всі громадяни і майбутній уряд знову залежать від того, про що домовляться криміналітет і українські посадовці», - сказав він.
О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що неприпустимим є факт приховування урядом В.ЯНУКОВИЧА реального стану в українській економіці і зростання інфляції до розміру 12%. «Тому продовження перебування уряду Януковича сьогодні несе небезпеку нашій державі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.