НУ-НС і БЮТ сіли писати новий закон про Кабмін

Блоки "Наша Україна - Народна самооборона" і БЮТ сформували спільні робочі групи й доручили їм розробити нову редакцію закону "Про Кабінет Міністрів".

Про це повідомив член блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Микола ОНІЩУК, слова якого цитує сайт блоку.

«Нова редакція закону, - зазначив М.ОНІЩУК, - у значній мірі враховує ті зауваження і пропозиції Президента, які ним свого часу були направлені до Верховної Ради України”.

«По-перше, - поінформував він, - вилучені усі положення, які носять неконституційний характер. Йдеться, зокрема, про право коаліції самостійно вносити подання щодо кандидатури прем’єр-міністра. А також вносити подання та призначати кандидатури міністра закордонних справ та міністра оборони. Це ж стосується і процедури відкликання з цих посад. У новій редакції закону ці положення приводяться у відповідність до Конституції, де лише винятково за поданням Президента здійснюються відповідні призначення».

М.ОНІЩУК також повідомив, що «проект закону містить і положення, які відновлюють у взаєминах між Кабінетом Міністрів та РНБОУ, рішення якої вводяться в життя указами Президента, право приймати Радою нацбезпеки обов’язкові до виконання Кабміном рішення, які ухвалюються РНБОУ у межах своєї компетенції».

«Йдеться також про те, - зазначив він, - що положення закону, які стосуються питань матеріально-технічного та соціального забезпечення членів Кабміну приводяться до стандартів, які проголошені та задекларовані. Зокрема, йдеться про те, що члени Кабміну не повинні мати особливого, пільгового режиму рівня забезпечення, зокрема, у частині статусу, заробітної плати та пенсійного забезпечення».

«У новій редакції закону йдеться також про цілий ряд, можливо, менш значущих, але не менш важливих для культури взаємин між Президентом та урядом моментів, які стосуються контрасигнації, - сказав М.ОНІЩУК, - Зокрема, закладається правило, що Президент видає відповідні укази, які беруться членами Кабіну Міністрів до виконання і члени Кабміну не можуть відмовити у виконанні акту, який є контрасигнованим».

«Як на мене, - зазначив М.ОНІЩУК, - зважаючи на те, що переважна частина положень, про які я розповів, приводить цей закон у відповідність до Конституції, імовірність ухвалення його є досить висока. Цей закон віднесений до таких, що мають бути розглянуті у перші дні роботи ВР».